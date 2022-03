Empleados de Disney protestan contra ley 'No digas gay'

Video: @steve_desaul

La ley prohíbe a los maestros de niños de hasta tercer grado abordar la sexualidad e identidad de género en las escuelas.

Por: EFE

marzo, 23, 2022 18:15

Comentarios

Empleados de Disney en Estados Unidos protestaron este martes para pedir que no se promulgue la polémica ley "Don't Say Gay" ("No digas gay"), aprobada ya en el Congreso de Florida, y de paso para reiterar sus críticas a la dirección de la empresa ante lo que califican de "apatía" a la hora de defender a la comunidad LGBTQ.

Los empleados de la compañía, con sedes en Florida y California, estaban llamados a salir a las calles, y de acuerdo con algunos medios, en Orlando grupos de trabajadores del gigante del entretenimiento se congregaron en el centro de la ciudad.

A esas concentraciones se sumaron decenas de mensajes en redes sociales en apoyo a los empleados de la firma y miembros del colectivo LGBTQ con publicaciones en las cuentas oficiales de empresas que forman parte del conglomerado de Disney, como National Geographic o el canal de deportes ESPN.

El foco de la protesta es el proyecto de ley que está a la espera de la firma del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y que prohíbe a los maestros de niños de hasta tercer grado abordar la sexualidad e identidad de género en las escuelas.

Agregó que espera rubricar "relativamente pronto" el proyecto de ley, oficialmente llamado "Derechos de los padres en la educación".

Días atrás, el presidente ejecutivo de la firma, Bob Chapek, anunció que Disney cancelaba sus cuantiosos donativos políticos en Florida, lo que incluye al propio gobernador, y que incrementaría sus fondos a favor de grupos que combatan medidas similares en otros estados.