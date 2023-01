Emma Coronel posa en fotografías con hombre en la cárcel

Si filtraron imágenes de Emma Coronel posando con un hombre misterioso en la prisión FMC Carswell en Texas en donde cumple su condena

Por: Renata Medina

Enero 15, 2023, 11:35

Una serie de fotografías de Emma Coronel Aispuro acompañada de un misterioso hombre están causando revuelo en Internet.



La esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán cumple su condena de tres años por el delito de tráfico de drogas en la prisión FMC Carswell en Texas.



Son al menos tres fotografías las que se filtraron de Emma Coronel y un hombre que hasta el momento no ha sido identificado posando en un área de la prisión.



La ex reina de belleza lleva puesto un cómodo conjunto de pants y sudadera en color gris, lentes, un reloj y unos tenis marca Under Amour.



Mientras que el hombre que la acompaña luce dos cambios de ropa uno con bermuda, playera y tenis blancos y el otro consiste en pantalón y botines en color miel.





De acuerdo con Ron McAndrew, un guardia de seguridad retirado, las prisiones de mínima seguridad en Estados Unidos, como en la que se encuentra Emma Coronel, tienen permitido que los reclusos se tomen fotografías.



'Estas son el tipo de fotos que son tomadas en los fines de semana, normalmente durante el tiempo de visitas', declaró el excustodio en entrevista para Telemundo.



Te puede interesar: Emma Coronel no es la esposa legal de El Chapo, revela libro



En el Manual de Admisión y Orientación de la prisión FMC Carswell se indica que cada recluso pueden tener un álbum con no más de 25 fotografías.





Sin embargo, las fotografías podrían entrar en el marco de la ilegalidad, si se confirma que el 'misterioso' hombre se trata también de un recluso que estuvo en una prisión para mujeres posando junto a Emma Coronel.



Hasta el momento se desconoce como se filtraron las fotografías.





¿Cuánto cuestan los tenis de Emma Coronel?



Según el Buró Federal de Prisiones Estaounidenses, las reclusas tienen permitido gastar hasta 360 dólares al mes (6 mil 756 pesos al tipo de cambio actual) en comida, ropa y zapatos.



Pero esta cantidad es dividida en dos quincenas por lo que recibirían 3,378 pesos en cada una.



El valor de los tenis que lleva puestos Emma Coronel van de los 2 mil a los 3 mil 500 pesos mexicanos, por lo que pudo haberse dado el lujo con el pago de una quincena en prisión.



Podría salir antes de tiempo de prisión



En febrero del año pasado se redujo la condena de Emma Coronel por lo que podría salir el 13 de septiembre del 2023 si tiene buena conducta y participa en programas y actividades de rehabilitación, informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos.



No obstante, esta semana trascendió que la esposa de 'El Chapo' incluso podría salir antes de septiembre.



Emma Coronel fue detenida en el aeropuerto Dulles International en el estado de Virginia, Estados Unidos en febrero 2021.



El juez en una corte de Washington le dictó sentencia a Coronel por los delitos de conspiración, lavado de dinero y tráfico de drogas para el cártel de Sinaloa.