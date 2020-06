El planeta vive su sexta extinción masiva y más de 500 especies están amenazadas

Las poblaciones afectadas de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces tienen menos de mil individuos y están al borde del abismo, dijo el investigador de la UNAM Gerardo Ceballos González

Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología (IE) de la UNAM, ha afirmado que el planeta Tierra vive su sexta extinción masiva y por lo menos 515 especies de vertebrados están amenazadas de las cuales solo existen mil ejemplares o menos.

Ceballos y sus colegas publicaron en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, un artículo para el que revisaron varias especies amenazadas de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, y confirmaron la grave pérdida de poblaciones de fauna en el planeta.

"La cifra de 515 especies es muy conservadora, pues de muchos animales no hay datos. Son grupos que están al borde del abismo y en muy poco tiempo pueden extinguirse. Son muchísimas si recordamos que en los últimos 500 años se han extinguido 600 especies y hoy tenemos 515 en riesgo", señala.

"Tenemos colapsos de la biodiversidad regionales, áreas geográficas totalmente afectadas", apunta.

Entre las causas se encuentra la "aniquilación biológica", es decir la destrucción del hábitat y el tráfico ilegal de especies, "problemas que originaron la pandemia que estamos viviendo, y que han causado en los últimos 30 años alrededor de 50 brotes epidémicos de enfermedades emergentes, virales o bacterianas que afectan al ser humano", apunta la UNAM en un boletín. .

"Es claro que la vacuna contra estas enfermedades son los ambientes naturales. Cada vez que los devastamos y traficamos con especies estamos destruyendo las barreras naturales que permitían que los humanos nos mantuviéramos a salvo de virus y bacterias que se encuentran en la naturaleza", explica el investigador de la máxima casa de estudios.

Ante esto hecho, Ceballos señala que la solución inmediata es detener de tajo el tráfico ilegal de especies. "No podemos seguir permitiendo esta situación, que ocurre especialmente en los países de Asia como China y Vietnam".

Fuente: UNAM