El desgarrador caso del bebé que nació sin ojos, nariz y parte del cráneo

Por: Redacción





Un médico partero de origen portugués fue suspendido de su cargo tras haber asistido un alumbramiento en el que un bebé vino al mundo sin ojos, nariz y parte de su cráneo.

La desafortunada condición del bebé no fue detectada por el médico quien no detectó que varias partes del bebé no estaban bien formadas aún.

Los padres del desafortunado bebé fueron identificados como Marlene Simão y David Ribeiro, ambos se sorprendieron bastante al ver la condición de su hijo debido a que el médico Artur Carvalho les había dicho en varias ocasiones que el bebé se encontraba en un estado óptimo de salud.

Pero la realidad fue muy diferente cuando nació Rodrigo el pasado 7 de octubre en el Hospital de São Bernardo, ubicado en la localidad de Setúbal, al sur de Lisboa, donde se constató que el bebé no tenía ojos ni nariz, y que además le faltaba parte del cráneo.

Los médicos dieron entonces un pronóstico de pocas horas de vida al pequeño, ya superadas, y ahora, en medio de las acciones legales, el caso ha escalado a escándalo después de que se haya sabido que el médico ya estaba siendo cuestionado.

El caso del "bebé sin rostro" destapa una cadena de negligencias en Portugal

No ha sido solo el conocido como "bebé sin rostro". Artur Carvalho, obstetra que ejercía en Portugal pese a tener hasta cinco procesos disciplinarios abiertos, cuenta con un historial que va revelándose poco a poco y que incluye nacimientos de niñas con dos vaginas y las piernas invertidas.

Los horrores del currículum de este médico salen ahora a la luz debido a la conmoción generada en la opinión pública por el caso del "bebé sin rostro", Rodrigo, que nació el pasado día 7 sin ojos, nariz y parte del cráneo y que permanece ingresado en un hospital de Setúbal, a unos 50 kilómetros de Lisboa.

La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por la madre de Rodrigo, quien ha emprendido una batalla legal ante la pasividad de las autoridades sanitarias, que todavía no han intervenido.

El escándalo ha animado a otros padres afectados por Carvalho a hablar.

Se ha conocido así el caso de Luana, de 8 años, que nació sin barbilla y con las piernas invertidas -podría ser el primer error médico registrado del obstetra- y de Diana, que vino al mundo en 2016 con dos rectos y dos vaginas.

"Tenía todo como si fuesen dos niñas. Tenía dos rectos y dos vaginas que funcionaban", dice la madre de Diana al periódico sensacionalista "Correio da Manhã", al que explica que la pequeña es prácticamente autónoma, pero necesita cuidados diarios.

La madre de Diana se hizo dos ecografías con Carvalho y hasta cinco realizó la madre de Luana, a quien el médico aseguró que la niña venía "perfecta y saludable", sin embargo, además de las piernas invertidas y sin barbilla, el bebé tenía los dedos de los pies "pegados" y graves lesiones cerebrales.

Tres días después del nacimiento, llevaron a la madre a ver a la niña a la incubadora, que estaba ligeramente tapada. Antes de descubrirla, pidieron a los padres de los demás niños que abandonaran la sala.

"¿Estás preparada?", cuenta que le preguntó el padre de la pequeña. Al verla finalmente, asegura que la conmoción fue enorme: "No quería creer que era mi hija".

Estos son los relatos que desde hace días se descubren en Portugal, donde la indignación fue inmediata tras la difusión del caso de Rodrigo, el cual destapó que el obstetra tenía hasta cinco procesos disciplinarios abiertos.

Lo ha confirmado el Colegio de Médicos de Portugal, muy cuestionado estos días por su falta de respuesta ante las cinco denuncias contra Carvalho presentadas desde 2013.

Algunos medios portugueses sostienen que ha tenido abiertos hasta diez procesos, pero cuatro han sido archivados, entre ellos el de Luana, denunciado en 2011.

Los expertos no se explican los errores en la detección de este tipo de malformaciones, tan obvias que "obligatoriamente" deben ser advertidas en las ecografías, declaró a Efe el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Luís Mendes Graça.

"Es una malformación tan obvia, que cualquier clínico que esté formado en ecografía obstétrica no lo puede dejar pasar", aseguró, y consideró que en este caso hay una clara falta de formación.

Solo tras la conmoción generada por la situación de Rodrigo, el Colegio de Médicos ha decidido, hoy, crear una competencia específica para ecografía en el embarazo, que certificará a los profesionales que demuestren un currículo suficiente en este campo.

Además, el Consejo disciplinario del Sur del Colegio tiene previsto evaluar este martes los cinco procesos pendientes contra el médico.

"No fueron las ecografías las que provocaron las malformaciones de los bebés. Lo que hay que hacer es averiguar si las ecografías fueron realizadas en el periodo adecuado y si las imágenes permitían ver las malformaciones", indicó el presidente del consejo, Carlos Pereira Alves.

El consejo ha sido otro de los objetivos de las críticas por su lentitud, que vienen incluso desde el presidente del Colegio de Médicos, Miguel Guimarães.

Guimarães ha tomado la iniciativa y, además de lamentar la situación, ha llamado personalmente al obstetra "ante la alarma social".

El médico, asegura, se ha comprometido a no hacer más ecografías mientras se resuelvan los procesos abiertos. EFE