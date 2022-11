El aterrador relato de mexicana herida en estampida de Seúl

El embajador de México en Corea del Sur confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que dos mexicanas resultaron lesionadas en la trágica estampida durante las celebraciones de Halloween del pasado sábado en Itaewon, un popular distrito de Seúl, Corea del Sur.



Bruno Figueroa señaló que por fortuna no hay mexicanos entre los fallecidos, que hasta el momento asciende a 154 personas, de las cuales 26 extranjeras

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Sur declara luto nacional e investiga estampida

Por otra parte, Andrés Sánchez Braun, corresponsal en Corea del Sur para la agencia EFE, 33 heridos que siguen graves y 116 leves, entre los cuales hay al menos tres ciudadanas mexicanas.





Mexicana relata cómo quedó atrapada en la estampida en Itaewon



Durante varios minutos la mexicana Juliana Velandia Santaella pensó que no saldría con vida del callejón donde el sábado murieron más de 150 personas durante las celebraciones de Halloween en Seúl, y en el que ella estuvo al menos media hora completamente atrapada y 'sin poder respirar', según relata a EFE.



TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en Seúl: estampida deja más de 145 muertos



Juliana logró finalmente salir del callejón, pero sufre ahora de rabdomiólisis, que se produce cuando el oxígeno no llega a los músculos (en caso de aplastamiento, por ejemplo) y la descomposición del tejido pasa al torrente sanguíneo, pudiendo dañar después los riñones, además de provocar otras posibles secuelas.

Seoul,South Korea at least 120 dead after crowd surge in Itaewon gathering pic.twitter.com/BydfJm4tPr