Ebrard anuncia reunión con Mike Pompeo luego de declaraciones de Trump sobre el narco

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy que los cárteles mexicanos de narcotráfico serán designados como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas.

Ante ello, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio a conocer que tendrá una reunión de emergencia con Mike Pompeo. Se dice que se hará énfasis en la responsabilidad del gobierno estadounidense en el tráfico de armas que abastece a las más grandes organizaciones criminales de México.

"He estado trabajando en eso en los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil. Se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en él", dijo Trump en una entrevista con Bill O´Reilly, de la cadena Fox.

Por el momento se desconoce el lugar y fecha exactos de dicha reunión.

"No voy a decir lo que voy a hacer. Ya le he ofrecido ayuda a México. Me gusta mucho este presidente (Andrés Manuel López Obrador), más que el anterior, y en teoría éste tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre", agregó el gobernante estadounidense.