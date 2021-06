Dos heridos en tiroteo en Miami Beach; hay varios detenidos

Los heridos fueron llevados a un hospital y la policía se dedicó a interrogar a personas que presenciaron los hechos y a la búsqueda de sus responsables

Miami.- Varias personas fueron detenidas tras un tiroteo que dejó dos heridos en una zona de restaurantes de Miami Beach, el colofón de un violento fin de semana largo por el Día de los Caídos en el condado de Miami-Dade, donde ha habido al menos tres muertos y más de una treintena de heridos de bala.

Cuando faltaba menos de media hora para la medianoche, la policía recibió varías llamadas avisando de que se estaba registrando un tiroteo, y al llegar al lugar los agentes encontraron a dos personas heridas de bala, una en un hombro y otra en una pierna, según informó el Departamento de Policía de Miami Beach.

Miami Beach Police detain possible subjects as shooting continues outside Prime 112 on Ocean Drive in South Beach around 11:30pm Monday night #BecauseMiami #CafecitoTalk #MiamiTech #HowCanIHelp Video: Noah Willson https://t.co/AU9USJjFTj pic.twitter.com/cVUEL2D0Gl