Difunden videos del ataque a ex primer ministro de Japón

A través de redes sociales circulan varios videos desde distintos algunos del momento exacto en que el exlíder japonés Shinzo Abe fue asesinado a balazos

Por: Luz Camacho

julio, 08, 2022 09:14

La muerte del el exministro japonés Shinzo Abe fue confirmada la mañana de este viernes, luego de que recibiera dos impactos de bala durante un campaña política para llegar a la cámara alta, en la ciudad de Nara

A través de redes sociales, los testigos presenciales compartieron los videos que muestran al político de 67 años dando un discurso de campaña tranquilamente cuando emerge una nube de humo después del estruendo de un disparo inicial.

Momento en el que #ShinzoAbe es disparado por un ex miliar con un arma casera.



pic.twitter.com/iUWpzOMKw5 — Jéssica F.M (@JessicaFMaya) July 8, 2022

El exmandatario y las personas que lo rodean parecen confundidos al inicio, después Abe gira lentamente en la dirección del estallido inicial, solo para ser derribado por una segundo disparo unos tres segundos después.

En las imágenes se ve al político agarrando su pecho y luego caer al suelo mientras los que lo rodean se ponen a cubierto.

Momento exacto del ataque a Shinzo Abe. pic.twitter.com/QSggIp0mgJ — Shion (@ChicShion) July 8, 2022

En otras tomas se ve a guardias de seguridad sometiendo al presunto tirador, identificado como un veterano descontento de 41 años, Tetsuya Yamagami, quien, según los informes, fabricó su propia pistola para eludir algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo.

También se compartieron videos que muestran el silencio que se formó por la conmoción de ver que había sido baleado el exministro y que era atendido por los servicios de emergencia.

Abe, quien fue el líder de Japón con más años de servicio, fue trasladado en avión a un hospital para recibir tratamiento de emergencia, pero no respiraba y su corazón se había detenido.

Lamentablemente, los médicos no pudieron salvar al político y perdió la vida unas cinco horas y media después de que le dispararan.

En una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, un doctor informó que Shinzo Abe murió desangrado por dos heridas profundas, una en el lado derecho del cuello.

El ex líder no tenía signos vitales cuando lo llevaron al hospital. Fue el primer asesinato de un ex primer ministro japonés en funciones desde los días del militarismo de antes de la guerra en 1936.

La policía de la prefectura de Nara confirmó el arresto de Yamagami, de 41 años, bajo sospecha de intento de asesinato.

