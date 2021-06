Detienen a mujer por cortarle el pene a su jefe, su presunto agresor sexual

El hombre fue intervenido en un hospital de Barcelona, España sin que se tema por su vida

Barcelona.- La Policía regional de Cataluña detuvo este martes a una mujer acusada de haberle cortado el pene con un arma blanca a su jefe, que según la detenida, intentaba agredirla sexualmente.

En declaraciones a los periodistas hoy, un portavoz policial explicó que la relación entre ambas personas era laboral -el hombre era el responsable del bar donde trabaja la mujer- y que no consta que fueran pareja sentimental ni que la detenida hubiera presentado alguna denuncia previa por delitos contra la libertad sexual.

El hombre se presentó esta madrugada en la comisaría de la Policía Local de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) con heridas de gravedad en la zona genital, por las que fue intervenido en un hospital de la capital catalana, sin que se tema por su vida.

