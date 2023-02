Detectan segundo 'globo espía' chino, ahora en Latinoamérica

China no ha confirmado ni desmentido a lo largo de este sábado que el segundo “globo espía” detectado por los EUA, y que sobrevuela esta vez Latinoamérica, sea de su pertenencia.



El Pentágono, tras declarar este jueves por boca de su portavoz, el general de brigada Patrick Ryder, que habían descubierto lo que denominaron como un “globo espía” chino que sobrevolaba el estado de Montana (EUA), anunció ayer la detección de una nueva aeronave en los cielos latinoamericanos.

Esta última acusación no ha recibido réplica por parte de las autoridades chinas, que este sábado solo han divulgado hasta la publicación de este artículo sendos comunicados dedicados a aclarar la situación creada por la aeronave que sobrevuela EUA.

TE PUEDE INTERESAR: China admite que globo que sobrevuela EUA le pertenece

Tampoco los distintos medios oficialistas, como la cadena estatal CCTV, la agencia de noticias Xinhua, o medios como el Diario del Pueblo, Global Times o China Daily, altavoces en muchas ocasiones del régimen comunista, hacen mención alguna al objeto volador blanco que según el diario La Nación de Costa Rica estaba sobrevolando el país centroamericano.

Por su parte, si un usuario realiza una búsqueda en Weibo -equivalente a Twitter, censurada en China- usando con caracteres chinos las palabras “globo” o “aeronave” unidas al término “Latinoamérica” solo aparecen tres publicaciones sobre el anuncio de ayer por parte de EUA.

El descubrimiento del primero de estos “globos espías” en el espacio aéreo estadounidense ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín y ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático este fin de semana.

Pekín admitió este viernes que el globo que sobrevuela EUA le pertenece, aunque aseguró que 'es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos'.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv