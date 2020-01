"Destruyeron mi relación": Habla hombre infiel que fue descubierto por la Kiss Cam

Redacción Web -

Este fin de semana se produjo un curioso episodio en Ecuador durante el partido que enfrentó al Barcelona de Guayaquil con el Delfín. A pesar de la derrota del conjunto local por 1-0, la nota de la velada la dio un fanático que fue captado por las cámaras mientras le daba un beso a una mujer.

Su nombre es Deyvi Andrade y se ha convertido en noticia después de que fuera pillado por la 'kiss cam' cometiendo una infidelidad en pleno partido.

Después de todo el revuelo que se ha montado en Ecuador y al ver cómo su ya expareja le dejaba tras salir a la luz el comprometedor momento, Deyvi Andrade ha decidido dar la cara y dar su versión a través de su Facebook.

"En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso", aseguró el ecuatoriano, y agregó: "Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final".

Además, Deyvi Andrade reconoció: "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios".