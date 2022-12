Joven de 16 años despierta después de nueve meses en coma

Ángel Figueroa fue víctima de un grupo de jóvenes que intentaron quitarle su patineta y lo empujaron hacia un vehículo que iba pasando

Por: Patricia Agüero

Diciembre 06, 2022, 17:29

Luego de pasar nueve meses inconsciente, un joven despertó del coma en el que se encontraba después de ser arrollado por un automóvil el pasado mes de febrero en California, Estados Unidos.



Fue el 28 de febrero del presente año cuando Ángel Figueroa utilizaba su patineta, pero un grupo de jóvenes que intentaron quitarsela lo empujaron hacia un vehículo Tesla en movimiento y fue atropellado por el conductor.



Ángel sufrió una lesión cerebral traumática y le tuvieron que extirpar una parte del cráneo.





'No pude reconocerlo, estaba tan hinchado. Su cabeza era realmente grande. Tenía tantas cicatrices y moretones por todas partes, y cortes… No puedo entenderlo. ¿Por qué? Ya sabés, ¿cuál fue la razón para hacer eso, sabes?', dijo la tía del menor Belki Brizuela.



Ángel pasó inconsciente nueve meses y ahora que despertó está volviendo a aprender tareas simples como levantar las piernas y abrir los ojos. Por el momento no puede comunicarse, ni responder, explicó la familia.





Actualmente el joven se encuentra en un centro de rehabilitación en el condado de Orange y por ello su familia inició una campaña para recaudar fondos en GoFundMe para comprar una camioneta equipada que le permita el traslado a su casa. Lo recaudado también servirá para comprar equipos que le den soportes en su hogar y pagar los gastos médicos de la recuperación.

¿Y los responsables?



De acuerdo con la tía de Ángel, la adolescente que empujó a su sobrino fue sentenciada a seis meses en un centro de detención juvenil, mientras que los otros tres involucrados en el accidente fueron sentenciados a arresto domiciliario.

Sentencias que para Belki Brizuela significaron una 'broma' y 'un tirón de orejas'.



Aunque la familia de Ángel sabe que no será fácil, agradecen que el avance sea lento, pero progresivo.