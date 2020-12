'Castran' peculiar escultura fálica en montaña de Grünten en Alemania

Las autoridades han abierto una investigación por su desaparición, pero no están seguros si debe ser tratado como un delito

01/12/2020 | 12:30 | Patricia Agüero

Alemania.- Recientemente hemos sido testigos de monolitos que aparecen y desaparecen misteriosamente, pero el 2020 aún nos tiene preparadas más sorpresas.

Los habitantes de una montaña al sur de Baviera en Alemania despertaron el domingo y no pudieron ver la enorme escultura de madera en forma de pene con una altura de 1,738 metros que 'adornaba' el lugar.

El ORIGEN

La peculiar escultura de madera 'apareció' en la montaña de Grünten hace apróximadamente 5 años, sin embargo, los habitantes desconocen cómo es que llegó hasta ahí, ni quién la creó.

Los habitantes de la zona cuentan que la escultura fue hecha como una broma de regalo para el cumpleaños de un joven, sin embargo, a la familia no le causo gracia y no permitieron que se quedara en su jardín, por lo que los jóvenes la llevaron hasta la montaña y permaneció ahí por años.

El 'pene' de 200 kilos se convirtió en un símbolo de la montaña de Grünten, incluso fue reconocido como un "monumento cultural" por el servicio Google Maps.

Foto:Karl-Josef Hildenbrand, dpa (archivo) / Alex Exner

INVESTIGACIÓN

Las autoridades han abierto una investigación sobre la desaparición del monumento, sin embargo, reconocen que se encuentran en un 'conflicto' porque al no haber un dueño y no ser patrimonio de la ciudad, no saben si debe ser calificado como un delito.

El alcalde del municipio de Rettenberg, Nikolaus Weissinger, lamentó que el inusual monumento hubiera desaparecido después de su nuevo periodo de fama. "Es una pena".

Nadie sabe exactamente qué sucedió y si la escultura fue realmente destruida por completo.

Los vecinos creen que su desaparición fue parte de una operación de noche y niebla, sin embargo, no escucharon ningún ruido de motor con el que pudieron haberlo cortado.