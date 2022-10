¡De terror! Así vivieron pasajeros una violenta turbulencia

Los pasajeros de un vuelo de Latam Airlines están vivos de milagro, el piloto les indicó que se prepararán para el impacto

Por: Patricia Agüero

Octubre 27, 2022, 17:27

No, no se trata de un episodio de la popular serie de Netflix: 'Manifiesto', esto superó la ficción. Pasajeros vivieron momentos de terror cuando experimentaron una turbulencia.





Y podrás decir que las turbulencias son de alguna manera 'cotidianas' en un vuelo, sin embargo, esta fue violenta y quedó captada gracias a los celulares de los pasajeros.





Fue un avión de la aerolínea LATAM Airlines que despegó ayer miércoles con 48 pasajeros del aeropuerto en Santiago de Chile con destino a la ciudad paraguaya de Asunción, sin embargo, el piloto atravesó una poderosa tormenta de la cual salieron de milagro.





Los pilotos recibieron el llamado de la Torre de Control para desviarse y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Foz do Iguazú en Brasil, y así lo hicieron, después de algunas horas reanudaron el vuelo hacia Asunción y fue aproximadamente a 30 minutos de llegar al destino final que ocurrieron los hechos.









Los videos compartidos en redes sociales por los pasajeros muestran el brusco movimiento del avión, incluso algunos pasajeros saltaban de sus asientos, los destellos de los relámpagos le ponían más dramatismo a la situación, tal y como lo vemos en las películas, solo que en esta ocasión fue en la vida real.





En las grabaciones se puede escuchar a los pasajeros gritando y otros rezando a Dios.





Testimonio de exmodelo que vivió turbulencia





La ex modelo Pabla Thomen viajó en el vuelo y contó a Monumental Radio lo que se vivió. 'Estoy temblando porque ahora recién pude desahogar y llorar. Acá estamos asimilando todo esto', manifestó este jueves por la mañana; al tiempo que indicó: 'A 30 minutos de llegar a Asunción sentimos la turbulencia.





En Foz no pudimos bajar, abrieron al menos la puerta para que entre viento'.





'Entramos en pánico, el piloto nos dice que nos preparamos para un aterrizaje forzoso. Escuché eso con mi hija, sola. Nos preparamos para posición de impacto. Mi hija era la más vulnerable. Se me desabrochó mi cinturón de seguridad y pedí socorro', narró Thomen.





Y siguió: 'Un hombre se apiadó de mí y me ayudó a colocar el cinturón. Mi hija le abrazó porque pensó que era su papá. Gracias a Dios nunca llegó el impacto. Yo pensé que el freno no funcionaba. Recién ahora puedo llorar porque no podía presentar todo mi miedo a mi hija. Estoy con ataques de pánico'.





Aterrizaje final





Tras el tremendo susto, el piloto logró aterrizar en la pista del Aeropuerto Silvio Pettirossi, en el barrio de Luque en Paraguay.





Imágenes tomadas del avión en la pista, muestra que descendió con un motor menor, los parabrisas rotos y la parte delantera destruida.