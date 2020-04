Dan positivo 28 estudiantes de EUA por COVID-19 tras spring break en Cabo San Lucas

Los viajeros, parte de un grupo de unos 70 jóvenes, se trasladaron hace 10 días desde Austin, Texas a las playas mexicanas

Por: Redacción Web

Un grupo de 28 estudiantes estadounidenses que viajó a Cabo San Lucas para celebrar sus vacaciones de spring break dio positivo por COVID-19, informó este martes el Departamento de Salud Pública de la ciudad de Austin.

Los viajeros, parte de un grupo de unos 70 jóvenes de entre 20 y 30 años, se trasladaron hace 10 días desde Austin, Texas, a Cabo San Lucas, en México.

Los estudiantes viajaron en un avión alquilado para su viaje de vacaciones de primavera hace una semana y media. Parte del grupo regresó en vuelos comerciales separados.

El grupo de 28 estudiantes contagiados con el virus se autoaisló y decenas están bajo investigación de salud pública, dijo Austin Public Health. Cuatro de los casos confirmados no presentaron ningún síntoma.

UT Health Austin es la práctica clínica de la Escuela de Medicina de Dell en la Universidad de Texas en Austin, y UHS es el proveedor de atención médica para estudiantes de UT.

"Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo un aviso de viaje federal, los residentes del condado de Austin-Travis deberían seguir las recomendaciones de viaje de los CDC que indican que los viajeros deben evitar todo viaje internacional no esencial", señala el comunicado de APH. "Unas vacaciones de ocio de cualquier tipo no se consideran esenciales".

De acuerdo con el cronograma proporcionado, las vacaciones ocurrieron después de eventos clave en la propagación del nuevo coronavirus, incluida la extensión de las vacaciones de primavera para las universidades del área y la cancelación de SXSW, pero antes de que se emitiera la orden Austin Home Stay / Work Smart.

El grupo formó parte de un viaje de JusCollege, el cual envió un correo electrónico cuatro días después de que los estudiantes regresaron, y alertó a los viajeros sobre un estudiante que experimentaba síntomas de COVID-19 que dio positivo y los instó a la cuarentena. En el correo electrónico, JusCollege dijo que estaba en comunicación con funcionarios universitarios y personal médico.

La Universidad de Texas confirmó que "muchos" de los jóvenes que asistieron a este viaje son estudiantes de la institución, y los que dieron positivo fueron confirmados.

A continuación la declaración de la universidad:

"Muchos de los involucrados eran estudiantes de UT Austin. La universidad está trabajando estrechamente con Austin Public Health para ayudar en el rastreo de contactos. El incidente es un recordatorio de la importancia vital de tomar en serio las advertencias de las autoridades de salud pública sobre los riesgos de infectarse con COVID-19 y difundirlo a otros. UT Health Austin es una práctica grupal diseñada y administrada por la facultad y el personal de la Escuela de Medicina de Dell. Sirve a una variedad de clientes. University Health Services brinda atención médica y educación al paciente a los estudiantes de The Universidad de Texas en Austin, y es parte de la División de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Ambas organizaciones están trabajando estrechamente con Austin Public Health ".

Baja California Sur, donde se encuentra Cabo San Lucas, ha reportado 13 casos de coronavirus.

Con información de Reuters, ABC y agencias)