Da dinero a su mamá para casa; lo presta sin autorización

Una migrante mexicano se hizo viral por un video que publicó en Tiktok, donde contó su triste historia familiar.

Héctor Ramírez, quien se encuentra trabajando en Estados Unidos, asegura que recientemente se enteró que el dinero que le había estado envíado a su mamá ya no los tenía porque los había prestado sin su autorización.

El mexicano detalla que se encontraba triste porque de los 100 mil pesos que creía estaban bien seguros bajo el resguardo de su madre para construir una casa en su pueblo natal, ya solo contaba con 30 mil porque le había prestado 70 mil a su hermano para que se comprara un carro.

La publicación se volvió viral y suma hasta el momento con más de 15 millones de reproducciones, más de 411 mil 'me gusta' y comentarios de apoyo para que el hombre se aleje de su familia y para que ya no mande dinero a su familia por aprovechados.

'¡¿Qué tu ex mamá hizo que?!', 'Ese es lo peor que no puede ser ex mamá ni ex hermano es un lazo que no se rompe ni con la muerte', 'Los árboles familiares también se talan', 'Adiós hermano y adiós mamá el día que toque pagar se acabó el lazo familiar', 'Al hijo que más se consciente, es el que menos ve por uno', 'Prestar dinero es ganar enemigos seguro 100% lo digo por experiencia propia', 'Un consejo de vida para todos: nunca , nunca pero nunca presten dinero', 'Alejarse de la familia tóxica es lo mejor que se puede hacer, se tenía que decir y se dijo', son algunas de las opiniones de los internautas.