¡Cuidado si te llegan estos mensajes a WhatsApp! Provocan bloqueo de la app

Si te llega a tu WhatsApp un mensaje con un texto muy largo y caracteres extraños, no lo abras

| 08/09/2020 | ionicons-v5-c 12:00 | Luz Camacho |

MÉXICO.- Los usuarios de WhatsApp deben tener cuidado con los nuevos mensajes de 'código de bloqueo' que circulan y que pueden hacer que la aplicación falle y sea necesario reinstalarla.

Estos mensajes maliciosos enviarán a la aplicación a un bucle infinito y obligarán al usuario, ya sea en iOS o Android, a eliminarla y reinstalarla. En algunos casos, esto puede resultar en la pérdida de un historial de chat completo.

Estos mensajes codificados, también conocidos como "mensaje bomba", contienen una cadena aparentemente aleatoria de caracteres que causarán problemas de renderización y forzarán el bloqueo de la aplicación, de acuerdo a WABetaInfo, el portal especializado en información relacionada con la app de mensajería instantánea.

"Un contacto puede enviar un mensaje que contiene muchos caracteres extraños. Si los lee por completo, no tienen sentido, pero WhatsApp podría interpretar el mensaje de manera incorrecta", informó el sitio.

"A veces, WhatsApp tampoco puede representar el mensaje por completo, porque su estructura es muy extraña: la combinación de estos caracteres crea una situación en la que WhatsApp no puede procesar el mensaje, lo que determina un 'Infinite Crash' (bloqueo infinito)".

"Infinite Crash" viene siendo un error en bucle que impide utilizar la app. Esto quiere decir que, aunque reinicies el teléfono, cuando abras WhatsApp el problema persistirá y se bloqueará de nuevo, por lo que la app de mensajería quedará completamente inservible.

¿Cómo protegerme de este tipo de mensajes?

Para empezar, abre la aplicación y ve al menú Configuración. Desde allí, busca la opción de Privacidad y cambie la configuración de Grupos para que solo sus contactos puedan agregarte a un grupo. Esto limitará un atacante a que no pueda añadirte a grupos al azar y lanzar el mensaje bomba en la sesión de chat del grupo.

Y por supuesto, la mejor recomendación es que que no abran chats ni leas mensajes de números o contactos desconocidos.

Ya recibí este mensaje, ¿qué hago?

Si tuviste ya la mala suerte de haber recibido este mensaje, hay algo que puedes hacer si todavía no lo has abierto en tu móvil. Dirígete a WhatsApp Web, donde el mensaje no es efectivo, intenta bloquear al contacto que te lo ha enviado y borra el chat.

En caso de no funcionar esto, lo único que puedes evitar que la app se congele cada vez que la abres es eliminarla y volver a instalarla. El único inconveniente es que si no tienes una copia de tus chats, tanto las conversaciones como las fotos, los vídeos y los demás contenidos adjuntos se perderán.

Un portavoz de Facebook, el desarrollador de WhatsApp, comunicó a TechRadar que la aplicación de mensajería instantánea ya tiene un parche para evitar este problema y que lo empezará a distribuir en la siguiente versión de iOS. Sin embargo no hay noticias sobre WhatsApp para Android todavía pero el portavoz dice que hay que actualizar a la próxima versión tan pronto como esté disponible.