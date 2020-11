¿Cuánto dinero recibiría Melania si se divorcia del Donald Trump?

Tras 15 años de matrimonio, Melania podría estar "contando cada minuto" para separarse de Donald Trump y podría recibir una suma millonaria por el acuerdo de divorcio, aseguran medios estadounidenses

| 13/11/2020 | ionicons-v5-c 12:23 | Luz Camacho |

ESTADOS UNIDOS.- Tras la derrota en las elecciones estadounidenses, parece que el matrimonio Trump podría llegar a su fin. Medios americanos aseguran que Melania está "contando cada minuto" para divorciarse de Donald Trump tras 15 años de matrimonio, casi cuatro de ellos en el ojo del huracán debido a su rol como Primera Dama de los Estados Unidos.

En el Mail on Sunday, la exasistente Stephanie Wolkoff describió la relación entre Trump y Melania como un "matrimonio transaccional" y aseguró que ambos tenían dormitorios separados en la Casa Blanca. Asimismo dicho medio, incluso, aseguró que la exmodelo eslovena llegó a un acuerdo para garantizar que Barron, hijo de la pareja, reciba una parte de la fortuna de su padre.

Al darse a conocer estas declaraciones, los medios de comunicación han comenzado a especular sobre cuándo dinero recibiría Melania del ex mandatario estadounidense. De acuerdo con la abogada de divorcios Jacqueline Newman, socia gerente de Berkman Bottger Newman & Rodd, consultada por el diario británico The Mirror, la Primera Dama podría recibir alrededor de 50 millones de dólares y se le permitiría quedarse con las joyas que le haya regalado durante el matrimonio. Si bien la cantidad es generosa, no sería suficiente para que Melania pudiera mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado en Nueva York. En ese sentido, la abogada dijo que es posible que la cifra final sea aún mayor.

La cifra dependería de si Melania obtendría la custodia de su hijo, pero la abogada ve probable que la custodia de Barron recaería sobre ella y a Donald Trump, por su parte, se le darían derechos de visita.

Acuerdo prenupcial

Melania, al igual que las dos primeras esposas de Donald Trump, firmó en 2004 un acuerdo prenupcial antes de casarse.

Trump se casó con su primera esposa, Ivanka, en 1977, y la pareja se divorció en 1992.

Según los informes, la primera exesposa de Trump, Ivanka, recibió un pago de 14 millones dólares y dos propiedades tras su divorcio en 1992. Mientras que la segunda esposa, Marla Maples, recibió 2 millones de dólares.

Sin embargo, la Primera Dama supo aprovechar el triunfo del magnate en las elecciones de 2016 y habría logrado que se modificaran los términos de ese acuerdo prenuncial, según reveló la periodista Mary Jordan, en su libro "El arte de su arreglo: la historia no contada de Melania Trump".

De hecho, aseguró que que el retraso de la llegada de Melania a Washington en 2017 habría sido porque quería que quedara establecido por escrito que ella quedaría protegida desde el punto de vista financiero, y que su hijo Barron tendría los mismos derechos hereditarios que sus cuatro hermanos mayores.