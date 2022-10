Corea del Sur declara luto nacional e investiga estampida

El Gobierno de Corea del Sur declaró este domingo luto nacional tras la avalancha humana durante las celebraciones de Halloween en Seúl que dejó al menos 154 muertos y 133 heridos, y aseguró que investigará a profundidad lo que provocó la terrible tragedia.



Los surcoreanos despertaron este domingo conmocionados por los hechos ocurridos alrededor de las 22.22 hora local del sábado (13.22 GMT del sábado) en un empinado callejón en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon, en una conocida zona de ocio nocturno.



Las autoridades tratan determinar la causa del accidente, que según testigos presenciales, autoridades y vídeos publicados en redes sociales se originó por una acumulación excesiva de gente en un estrecho callejón que conecta la principal avenida del barrio, Itaewon ro, con una concurrida zona de bares.



En dicho lugar quedaron atrapadas cientos de personas, muchas de las cuales fallecieron por asfixia, de entre los miles que acudieron a festejar Halloween en Itaewon.



DE LA FIESTA AL PÁNICO



Imágenes publicadas en internet muestran a un gran número de gente atrapada en el mencionado callejón mientras los equipos de emergencia tratan de evacuar a algunos de ellos, y también practicando maniobras de reanimación sobre las víctimas.

So this is how it's actually happened in Itaewon damn, last night ive been reading the news throughout the tl but cant really imagine how it looks like, qnd now that ive seen it, this is so terrifying, my condolences to those have lost their loved ones 😣pic.twitter.com/LCIjgo9ME8