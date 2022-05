Conoce la historia del fallido pastel de Mickey Mouse

El cantante colombiano, Fary Abdalá denunció la "vulgaridad" que recibió como pastel y la repostera comenzó a recibir amenazas

Por: Patricia Agüero

mayo, 02, 2022 13:00

A través de redes sociales se pueden ver excelentes trabajos de repostería para que los usuarios conozcan el trabajo que ofrecen las personas que se dedican a ello.

Pero también existen clientes que se han llevado una gran sorpresa al recibir un pastel muy diferente al de la idea original.

Precisamente esto ocurrió con el cantante colombiano, Fary Abdalá quien denunció la "vulgaridad" que recibió como pastel.

A través de Tik Tok el cliente mostró la foto del pastel de Mickey Mouse con técnica en fondant, pero a cambio recibió algo muy diferente.

"Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar, denuncia ciudadana, panadería Marce, miren esta vulgaridad, que pudín tan horrible, que pudín tan horrible", dijo el también influencer.

El video rápidamente se viralizó, los usuarios reaccionaron con memes y bromas al respecto.

Repostera explica lo que ocurrió

Maryuris Muños, es la mujer encargada de elaborar los pasteles, sin embargo, ese día no hizo el pedido de Mickey Mouse.

"Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momentico, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín", declaró la mujer.

La repostera señaló que le devolvió el dinero al cliente y para su sorpresa, más adelante se dio cuenta que la había denunciado públicamente.

"Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió", expresó Maryuris.

Reveló que el video no solo afectó su negocio con el que lleva tres años, pues las ventas bajaron drásticamente, sino también afectó su vida personal, incluso confesó que ha recibido amenazas.

Pero, en medio de esta amarga experiencia, hay otras personas que se solidarizaron con la mujer y ofrecieron su ayuda como otras pastelerías, un animador local y otros ciudadanos. Incluso el artista Rafael Caparroso le regaló un taller de capacitación.

La mujer acudió a una clase de repostería que le regalaron y realizó el pastel de Mickey Mouse como el que le había solicitado el cliente y este fue el resultado.