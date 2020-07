Conoce a Hero, el perro que pasó 4 años encadenado a un árbol

Integrantes de una organización que rescata perros encontraron al pobre animal con el cuello lacerado por la cadena y totalmente hambriento

Por: Redacción Web

GEORGIA, ESTADOS UNIDOS.- Un perro que fue llamado "Hero" fue rescatado de una granja en Georgia, Estados Unidos, donde vivía de manera deplorable. Sus dueños lo dejaron por cuatro años encadenado a un árbol, sin que se pudiera mover.

Una persona se apiadó de la manera terrible en la que vivía este perrito y se animó a hacer la denuncia. Y aunque se tardaron en hacerla, llegó a tiempo.

Cuando los rescatistas de Go Dogs Go Rescue Inc acudieron a la granja encontraron al animal con el cuello lacerado por la cadena y severamente desnutrido. Sólo pesaba 11 kilos cuando a su edad el peso medio para su raza es de 25 kilos.

Las personas que lo salvaron lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre: anteriormente se llamaba "Cocaína", pero al considerar que proyecta una de las peores bajezas del ser humano, decidieron mejor nombrarlo como "Hero", porque él es un héroe que tuvo la fuerza para sobrevivir y no rendirse pese a que sufrió el frío, las lluvias y el sol durante cuatro años, encadenado.

"Hero" fue trasladado al refugio de la organización y comenzaron a tratarle sus lesiones. Su cuello lastimado, una insuficiencia cardíaca y en estos días una hernia, de la que será operado.

Lo han estado también entrenando para que socialice con otros animales y ha logrado hacer un par de amigos. Porque a pesar de tanto maltrato y abandono, no es agresivo y se está acostumbrado a las caricias y mimos. Lo describen como manso, generoso y tranquilo: "Es muy gentil, amoroso y obediente. Hero sólo quiere ser amigable con el resto de las mascotas todo el día", dijo su rescatista.

Ahorita ya recuperó su peso y se fue curado de sus heridas. Ya pasó una operación y espera por la segunda. Pero para él, ya nada es imposible. En el futuro esperan encontrarle un nuevo hogar con personas que lo cuiden y quieran de verdad.

(Con información de Clarín y Go Dogs Go Rescue Inc)