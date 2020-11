Anuncian un mes de confinamiento en Inglaterra por el aumento de covid

Las tiendas no esenciales, las cafeterías, pubs y los restaurantes permanecerán cerrados desde el próximo jueves hasta primeros de diciembre

| 31/10/2020 | ionicons-v5-c 18:00 | Israel Rubio |

El primer ministro británico, Boris Johnson ha anunciado un nuevo confinamiento de un mes en Inglaterra, que abarca desde el próximo jueves 5 de noviembre hasta los primeros días de diciembre, esto debido a los altos casos de covid que se han presentado en la isla.

Lo comercios no esenciales, cafeterías, pubs y restaurantes permanecer cerrados, a excepción de los servicios para comprar comida.

"No vamos a volver al bloqueo a gran escala de marzo y abril. Las medidas que he esbozado son mucho menos primarias y menos restrictivas, aunque me temo que desde el jueves el mensaje básico es el mismo: quédese en casa, protejan el Servicio Nacional de Salud y salven vidas", dijo el Primer Ministro.

"Pero mientras tanto, tenemos que implementar estas medidas más duras por ahora, hasta el 2 de diciembre".

Los casos del nuevo coronavirus en el Reino Unido han superado un millón de positivos desde el inicio de la pandemia. La isla suma ya 46 mil muertes por coronavirus.