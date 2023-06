Caso Titán aumenta reproducciones en canción del Titanic

Foto: Especial

El lamentable caso del submarino Titán ha elevando las reproducciones de 'My Heart Will Go On', de Celine Dion, canción que aparece en la película Titanic.

Por: Carolina Maldonado

Junio 24, 2023, 17:45

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de todos los pasajeros del submarino Titán, en diversas plataformas de streaming la canción 'My Heart Will Go On', de Celine Dion, se volvió tendencia.

Este submarino habría viajado al fondo del Océano Atlántico para ver los restos del barco Titanic, el cual se hundió en 1912 y hasta la fecha, ha sido una de las catástrofes marítimas más trascendentes en la historia.

Tal fue su impacto que en 1997 se estrenó la película Titanic, basada en estos hechos, y la cual contó con la dirección de James Cameron y fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Pero una de las estrellas de esta cinta, fue sin duda la canción principal a cargo de Celine Dion, la cual se ha vuelto un himno característico de esta historia; es por ello que con la tragedia del submarino, propiedad OceanGate Expeditions, es imposible no comparar su similitud con el Titanic.





Según el portal estadounidense TMZ, la canción cuenta con más de 500 mil reproducciones en estos últimos días en Spotify, y las cifras van en aumento durante este fin de semana.

Además, se ha viralizado en plataformas de video como Tiktok, donde miles de usuarios han opinado sobre esta tragedia.

Se perdió contacto con el Titan desde el pasado domingo 18 de junio, por lo que diversas autoridades de Estados Unidos comenzaron su búsqueda, y se mantenía la esperanza de encontrar a los cinco pasajeros con vida. Cada una de estas personas pagó alrededor de 250 mil dólares por la experiencia de ver los restos del Titanic.

Fue apenas este jueves 22 de junio que se dio a conocer que se encontraron restos cerca del Titanic, confirmando más tarde que se trataba del submarino Titán, el cual presuntamente sufrió de una implosión.