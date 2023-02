Carambola e incendio en China deja 16 muertos y 6 heridos

Alrededor de 49 vehículos participaron en una carambola que provocó un incendio en la provincia de Hunan, en China; reportan 16 muertos y 66 heridos

Por: EFE

Febrero 05, 2023, 10:12

Al menos 16 personas murieron y otras 66 resultaron heridas en un accidente de tráfico múltiple en la provincia de Hunan, en el centro de China, informaron hoy diferentes medios nacionales.

Los hechos se registraron este sábado cuando, sobre las 17.00 hora local (09.00 GMT), en el tramo de la autovía Xuzhou-Cantón que pasa por la ciudad de Changsha, cinco colisiones de alrededor de 49 vehículos en un lapso de diez minutos provocaron el suceso que fue reportado hoy por la policía local.

Within 10 minutes, five vehicle collision accidents have occurred on an #expressway in #Hunan province on Saturday. The accidents have left 16 #dead and another 66 injured, according to local #traffic police#China #湖南 #中国 pic.twitter.com/xKu2j38VDL — Qingfeng coming again and again (@AndQingfeng) February 5, 2023





El comunicado de las autoridades destacó que alguno de los vehículos ardió en llamas y que las causas de los múltiples accidentes aún se hallan bajo investigación.

El primer choque fue protagonizado por siete vehículos, el cual desencadenó otros tres accidentes más en los que chocaron cerca de 30 autos. Por último, doce vehículos más chocaron entre sí debido a la magnitud de las demás coaliciones

Según las autoridades, de entre los 66 heridos que fueron enviados a centros hospitalarios, ocho se encuentran en una condición grave, aunque estable.

La policía investiga las posibles causas del accidente, aunque todo apunta a que se debió a una falta de visibilidad y seguridad por culpa de condiciones climatológicas adversas, además de exceso de velocidad.

Este accidente se registra a un mes de que las autoridades de la provincia de Jiangxi, en el este de China, reportaran un choque en el que murieron 17 personas y 22 resultaron heridas.