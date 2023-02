'Busquen otro colegio': directora explota contra alumnos

'Si no acepta, llévelo a otra institución', se escucha decir a la directora de una escuela en Colombia en el discurso donde anunció una serie de prohibiciones

Por: Luz Camacho

Febrero 08, 2023, 10:06

El discurso de la directora de una escuela en Colombia generó polémica tras viralizarse en redes sociales el video de la reunión que sostuvo con padres de familia, donde comunicó las normas de convivencia que sus hijos deberían seguir en este inicio de año escolar y '¡si no les gusta, busquen otro colegio!'.



Los hechos fueron compartidos en 1 de febrero y se registraron en la escuela Misael Pastrana Borrero de Rivera, Huila.

“La pérdida del año, la pérdida total de los estudiantes, el encuentro de amoríos, noviazgos, todo se debe por esos celulares”, se escucha decir a la directora de la escuela que fue identificada como Olga Narváez, quien señaló que los dispositivos móviles están prohibidos.

“Padres de familia, queda totalmente prohibido traer ningún tipo tecnológico, ningun celular. Prohibido a partir de mañana”, continuó.

Aunque esta medida ya la toman muchas escuelas, el discurso de la directora generó polémica por las otras prohibiciones que anunció desde el estrado del recinto.

“No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings, ni con joyas finas. La institución no responde por esos estudiantes”, señaló.

La directora pidió a los padres de familia su apoyo para que sus hijos cumplan estas normas y en caso de no hacerlo invitaba a matricular a sus hijos en otra escuela.

“El estudiante que no acepta, pues la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero simplemente no le sirve. (...) No matricule, no obligue a su hijo. Si su hijo no se quiso cortar el pelo, retírelo, la institución no le sirve, lléveselo para cualquier otra institución porque le vamos a poner disciplina al entrar a la formación y presentación personal”, concluyó.

Aunque la mujer en la asamblea recibió aplausos por parte de los padres, en redes sociales muchos internautas la criticaron, pues señalaron que esto era un atropello a la libertad de expresión de los estudiantes. No obstante, ella en el discurso dio su opinión al respecto: “Como yo le decía a un padre de familia: ‘¿Cómo así? La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados, rojo, verdes’”.

'Totalmente de acuerdo, las normas de una institución privada se deben respetar y cumplir, y si no les gusta busquen otro colegio y listo”, “Por un buen nivel académico y concentración de los estudiantes, veo necesario la medida de la rectora. Ellos son el gobierno académico y comparto que sean rigurosos con estas medidas”, 'Por olvidarnos de esas 'prohibiciones' y pensar en los 'derechos' de los jóvenes, es que se ha perdido la disciplina, el respeto y la buena crianza... Aplausos para esa rectora', defendieron algunos internautas.