Biden presenta plan de $ 2 mmdd para detener el virus y la economía estable

Biden reveló el plan para el coronavirus de 2 billones de dólares para cambiar el rumbo de la pandemia, acelerar las vacunas y proporcionar ayuda financiera a Estados Unidos

| 14/01/2021 | ionicons-v5-c 20:00 | Israel Rubio |

Al decir que la nación enfrenta "una crisis de profundo sufrimiento humano", el presidente electo Joe Biden reveló el jueves un plan para el coronavirus de 2 billones de dólares para cambiar el rumbo de la pandemia, acelerar las vacunas y proporcionar ayuda financiera a aquellos que luchan con las consecuencias económicas prolongadas.

"Sé que lo que acabo de describir no es barato, pero simplemente no podemos permitirnos no hacer lo que propongo", dijo Biden en un discurso a nivel nacional. "Si invertimos ahora de manera audaz, inteligente y con un enfoque inquebrantable en los trabajadores y las familias estadounidenses, fortaleceremos nuestra economía, reduciremos la desigualdad y pondremos las finanzas a largo plazo de nuestra nación en el curso más sostenible", dijo Biden

Su plan incluye cheques de 1,400 dólares para la mayoría de los estadounidenses, que además de los 600 dólares proporcionados en el proyecto de ley covid 19 más reciente llevarían el total a los 2 mil de dólares que pidió Biden.

El plan financiaría la contratación de 100 mil trabajadores de salud pública, para centrarse en alentar a las personas a vacunarse y en rastrear los contactos de las personas infectadas con el coronavirus.

También hay una propuesta para impulsar la inversión en secuenciación genética, para ayudar a rastrear nuevas cepas de virus, incluidas las variantes más contagiosas identificadas en el Reino Unido y Sudáfrica.

Con el respaldo del Congreso y la experiencia de científicos privados y gubernamentales, la administración Trump ha entregado dos vacunas altamente efectivas y hay más en camino. Sin embargo, un mes después de que se administraron las primeras inyecciones, la campaña de vacunación del país tuvo un comienzo lento con aproximadamente 10.3 millones de personas recibiendo la primera de dos inyecciones, aunque se han administrado más de 29 millones de dólares.