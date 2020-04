Bebé que sobrevivió a cirugía cardíaca se contagió de Covid-19 en hospital

Una bebé de 6 meses que luchó contra una afección cardíaca y problemas de tráquea se le diagnosticó coronavirus

Por: Redacción Web

Liverpool, Inglaterra.- Un "bebé milagro" que sobrevivió a una cirugía a corazón abierto está luchando por su vida nuevamente, después de contraer el coronavirus en un hospital del Reino Unido.

Erin Bates, quien nació hace seis meses pesando dos kilos y medio, en diciembre le detectaron una afección cardíaca de importante gravedad y tuvieron que hacer una operación al corazón para salvarle la vida.

Cuando se pensaba que lo peor había pasado, la pequeña presentó problemas en la tráquea y atravesó por un largo tratamiento en el hospital. Pero las cosas no quedaron ahí, los padres fueron informados de que su hija tenía que enfrentar otra lucha, ahora contra el COVID-19.

Debido a que solo uno de los padres puede quedarse con ella, la madre Emma Bates, de 29 años, permanece con Erin en el Alder Hey Children's Hospital, Liverpool, donde se encuentra conectada a una máquina que le suministra oxígeno.

Su padre Wayne, de 32 años, se fue a su casa en Bury, Greater Manchester, donde debe aislarse por su contacto con Erin. La pareja se mantiene en contacto mediante llamadas telefónicas y chats de video regulares de FaceTime.

Los padres creen que debido a que Erin, concebida naturalmente después de una década de intentos durante los cuales se les dijo que tal vez no podrían tener hijos, ya ha luchado 'contra viento y marea' tantas veces, puede superar su último revés.

Emma publicó una carta en Facebook explicando el caso de su hija: "Tanto Wayne como yo estamos totalmente desconsolados una vez más porque estamos en una posición en la cual podemos perder a nuestra pequeña si no se sigue luchando. Por favor, por favor, por favor, tengan a Erin en sus oraciones. No podemos perderla por este virus. Ha luchado demasiado, la necesitamos... ella nos completa".

La madre está al lado de su hija en el hospital, incapaz de irse debido a restricciones de aislamiento.

"Si muestro algún síntoma, me llevarán a otro hospital y Erin estará aquí sola", dijo, después de que su esposo fue obligado a ir a casa en Burnley y permanecer en aislamiento.

"Esto solo me rompe el corazón de que si las cosas empeoran, nuestra bebé podría estar sola cuando la necesite a ella [a mamá] y a su papá".

Ella reveló en una publicación anterior que su bebé ya había tenido "cirugía a corazón abierto, enfermedad cardíaca congénita, pulmones colapsados, insuficiencia renal, VSR, traqueomalacia, broncomalacia", y dijo que "la lista continúa".

"Es difícil creer que mi bebé pueda pasar por tantas cosas en su corta vida", dijo el padre Wayne Bates al Lancashire Telegraph.

"Todo es muy difícil de digerir ahora... se siente más como si estuviera viendo todo esto como le sucede a otra persona", dijo, diciendo que su bebé estaba infectada incluso en un "ambiente controlado y seguro" mientras se recuperaba en un hospital.

"Si mi hija muere ahora, no se me permitirá acercarme a ella, ya que tengo que quedarme aislada en casa. No se me permitirá ir al hospital", le dijo al periódico.

"Erin será nuestra primera y última hija. Ella realmente es un bebé milagroso para nosotros ", dijo.

Los padres llenaron de elogios los esfuerzos de los médicos y enfermeras del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

Pero dicen que están horrorizados porque la gente todavía está burlando las reglas de bloqueo, lo que podría causar que el virus continúe propagándose.

El Wayne dijo: "La gente todavía no se toma en serio este brote y eso me molesta". Lo tomo personalmente.

"Incluso antes de que cerráramos, cuando entramos en un supermercado estábamos ansiosos porque nuestra hija es susceptible a los virus.

"Pero la gente todavía no parece tener ningún concepto de espacio personal".