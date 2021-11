Con ayuda de mexicanos, extranjera realiza altar de muertos

no soy mexicana ni de cerca pero sí llevo 2 meses sufriendo (pq la verdad es q no hay otra palabra) la muerte de mi abuela y me sentia re mal al saber que en mi pais no habia una costumbre alrededor de la muerte, asi que fui y leí y me informé y le hice una ofrenda a la tita + pic.twitter.com/xeqljDoPF2