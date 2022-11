Avioneta cae en zona residencial de Medellín; hay 8 muertos

La avioneta, al momento del despegue, mostró una falla en un motor, y el piloto no alcanzó a mantener al avión en vuelo, por lo que terminó estrellándose

Por: Redacción

Noviembre 21, 2022, 17:41

Una avioneta cayó este lunes en un barrio residencial de la ciudad colombiana de Medellín y causó la muerte de sus ocho ocupantes así como daños a por lo menos siete viviendas de un sector residencial, informaron las autoridades.



La aeronave, una avioneta Piper de matrícula HK5121, hacía un vuelo para la empresa turística San Germán y había despegado del aeropuerto Olaya Herrera, situado en el corazón de Medellín, con seis pasajeros y dos tripulantes, y tenían como destino el municipio de Pizarro, en el departamento del Chocó.



'Lamentablemente tenemos ocho vidas perdidas. Es un vuelo que impacta hacia las 10.15 a.m. en el barrio Belén Rosales, muy cerca del aeropuerto', declaró a periodistas el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



El funcionario reveló desde el lugar del accidente que la avioneta, al momento del despegue, 'muestra una falla en un motor', y que el piloto 'no alcanza a mantener al avión en vuelo', por lo que 'colisiona' en ese sector de la ciudad.



Quintero precisó que ya fueron identificados los cuerpos de los ocho tripulantes de la aeronave, que 'se partió en seis partes' luego del impacto.



'Hay siete viviendas muy afectadas y un daño que se evaluará si es estructural sobre seis edificios. En ese momento en particular, en la vivienda más afectada no había nadie', sostuvo Quintero.



El alcalde no confirmó ni descartó que haya heridos, pues los organismos de socorro que atienden la emergencia están inspeccionando el lugar, donde trabajan 35 personas, entre ellos bomberos aeronáuticos, atendiendo 'puntos calientes'.



Entretanto, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que un equipo de expertos de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes investigará las causas del siniestro.



El aeropuerto Olaya Herrera señaló que entre los fallecidos está el gerente de San Germán, Nicolás Jiménez.