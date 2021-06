Astronautas caminan seis horas para mejorar el suministro eléctrico de la EEI

Los astronautas, que comenzaron la caminata tienen la misión de ir reemplazando poco a poco los paneles rígidos que actualmente posee el laboratorio espacial

Miami.- Dos astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI) realizan este miércoles una caminata de más de seis horas para la instalación de paneles solares para incrementar la generación eléctrica de este laboratorio orbital.

La NASA detalló hoy que el francés Thomas Pesquet de la Agencia Espacial Europea (ESA, en inglés) y el estadounidense Shane Kimbrough trabajan en la instalación de primera etapa de la nueva Matriz Solar Desplegable, conocida como iROSA por sus siglas en inglés.

Los astronautas, que comenzaron la caminata alrededor las 8.11 EDT (12.11 GMT), tienen la misión de ir reemplazando poco a poco los paneles rígidos que actualmente posee el laboratorio espacial.

