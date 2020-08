'Asqueroso perro mexicano': Así atacó mujer a hombre latino en EUA

Una furiosa mujer fue grabada varias veces llamando a un hombre "perro mexicano desagradable" mientras caminaba hacia su auto en California

| 19/08/2020 | ionicons-v5-c 20:34 | Luz Camacho |

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo video racista en contra de un latino se volvió a hacer viral durante la era Trump. Esta vez la protagonista es una mujer lanzando insultos racistas a un hombre latino en las calles de los suburbios de San Francisco, California.

La usuaria de Twitter @milkteamamacita que compartió el video dijo que su novio se dirigía a su auto cuando vio a una mujer gritando insultos raciales a un hombre latino que paseaba a su perro.

El clip que se hizo viral comienza con la mujer blanca haciendo una mueca y llamando repetidas veces al hombre 'asqueroso perro mexicano' y lo sigue por la acera.

El hombre le pregunta: '¿Por qué me sigues?' a lo que ella responde: 'No te estoy siguiendo, me estás siguiendo, perro. ¡Me estás siguiendo, perro!'.

La víctima entonces responde diciendo: 'Dios la bendiga, señora, Dios la bendiga. Jesús te ama. Dios te bendiga'.

Ella grita: '¡Vete a la mierda! No me hables de Jesús, no quiero hablar contigo. Empezaste a hablar conmigo, perro desagradable. Empezaste a hablar conmigo, perro desagradable. Perro mexicano repugnante de color mierda'.

El hombre le dice: "Cálmate señora, que tengas un buen día. Dios los bendiga, Dios los bendiga'.

En otro tweet, la usuaria afirmó que intentaron denunciar el incidente a dos comisarías de policía locales, pero dijo que ninguna de las dos ha sido útil.

Usuarios de redes sociales se mostraron horrorizados por el comportamiento de la mujer.