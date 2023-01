Así recibió padre a pedófilo que citó a su hija de 12 años

A través de redes sociales circula un perturbador video que muestra la acción que llevó a cabo un padre contra un hombre que se contactó con su hija de 12 años

Por: Patricia Agüero

Enero 04, 2023, 18:00

La pederastia significa el cometer abuso sexual con menores de edad.



El video publicado en Twitter (Dr. PMS) menciona que el presunto pedófilo organizó una reunión en Internet con una niña de 12 años. A su llegada fue recibido por el padre de la menor y las mascotas de la familia.



Las imágenes muestran a un adulto joven cuando es atacado por dos perros negros. En el video se puede escuchar que el sospechoso suplica al hombre para que detenga a sus perros, pero este al contrario los azuza para que continúen mordiéndolo.



'Buen chico, buen chico', le dice el hombre a sus perros tras atacar al hombre.



El video que fue publicado originalmente en Twitter cuenta con 9.4 millones de reproducciones.



La opinión de los usuarios se dividió en redes sociales, la mayoría 'aplaudió' la acción que llevó el padre de familia contra el presunto pedófilo, pero otros más señalaron que la menor pudo haberle dicho al hombre que no tenía 12 sino 20, estos comentarios inmediatamente fueron criticados por revictimizar a la menor de edad.



México, primer lugar mundial en abuso sexual a menores



Desafortunadamente, México ocupa el horrendo primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en contra de menores de 14 años de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).



A pesar de las cifras, 25 de las 32 entidades que conforman a la federación mexicana NO tipifican y consideran como delito grave la pederastia, dejando así en libertad a personas que invadieron y dañaron la intimidad y seguridad de los niños en nuestro país con tan sólo pagar una fianza que puede ir de 3 días a mil 200 días de salario mínimo, esto por no considerarse como grave la pederastia.



Entidades como Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y la Ciudad de México sí consideran grave este delito y sin derecho a fianza; aunque cabe mencionar que solo en Jalisco el delito tiene una penalidad alta, que va de 12 a 20 años de prisión a quien cometa acto sexual en contra de un menor.



Resulta preocupante que no se considere el abuso sexual contra un menor como una falta grave, ya que, tras un abuso, la víctima debe afrontar traumas y agresiones que no sólo marcan su infancia, sino su vida entera.

Con información del Senado de México