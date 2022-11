Arabia Saudita decreta feriado por victoria contra Argentina

Arabia Saudita sorpendió al vencer 2-1 a la favorita Argentina en su debut en la Copa del Mundo, lo que provocó que los árabes se sintieran orgullosos de su selección.



Como parte de las celebraciones el rey Salman bin Abdelaziz decretó que el miércoles 23 de noviembre como día feriado para todos los empleados y estudiantes de todo el país.



El rey 'decretó que mañana, miércoles, será día festivo para todos los sectores públicos y privados en el país, así como para todos los estudiantes', según un comunicado de la corte reproducido por SPA.





La decisión del rey Salman fue tomada después de que aceptara la sugerencia de su hijo, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.



Las calles de Riad y de otras ciudades del país estallaron en júbilo tras la victoria de su selección contra la Argentina de Leo Messi, un hito histórico que fue recibido, a la par, con mucha incredulidad entre los saudíes, que se consideraban sin opciones de incluso competir en este duelo.

So sieht der Jubel in #Riad aus, als eben Saudi-Arabien in der Vorrunde Argentinien mit 2:1 besiegt hat. #WM2022 #ARGKSA pic.twitter.com/XeD1b25Wku