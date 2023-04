AMLO dice que inflación es “una amenaza permanente”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alertó este miércoles en la cumbre de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación de que este fenómeno es 'una amenaza permanente' en la región 'porque afecta mucho a la economía popular'.

'Aunque parece que (la inflación) está cediendo, no deja de ser una amenaza permanente, porque afecta mucho a la economía popular. Nosotros estamos aumentando como nunca el salario, pero si no controlamos la inflación, no logramos mejorar el poder adquisitivo de la gente', expuso en su discurso inicial.