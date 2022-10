Al menos 91 muertos tras colapsar puente en la India

This browser does not support the video element.

Al menos 91 muertos y un centenar más se encuentran desaparecidas tras el derrumbe de un puente colgante en el oeste de la India, según el último balance.



El fatal accidente se registró este domingo en el gran puente colgante de Morbi, que se localiza sobre el río Machchhu, en el estado de Gujarat, cuando decenas de ciudadanos cruzaban por la estructura histórica de la época colonial británica que fue restaurada y reabierta al público hace apenas cuatro días con motivo de la celebración del Año Nuevo gujaratí.



De acuerdo con la información, al momento de que el puente se vino abajo, cayeron al río un incierto de personas que no lograron abandonar la estructura cuando comenzó a ceder.



Los testigos del incidente, mencionan que unas 500 personas, entre ellas mujeres y niños, estaban cruzando el puente en medio del colapso, una cantidad que el puente no podría soportar.



A través de redes sociales circulan videos donde muestran al puente tambalearse debido a la gran cantidad de personas que cruzaban en ese momento.

Cable bridge collapsed in Morbi, Gujarat, about 400 people fell in the river, many feared drowned Bridge was renovated and opened just 5 days back. #Gujarat #Morbi pic.twitter.com/AHJlL3xlWE

Asimismo, hay otro video donde supuestamente se ve a jóvenes golpeando el cable del puente con los pies, el cual aseguran fue hace unos días cuando había vegetación en el río.

BREAKING NOW: Video emerges purportedly showing young men hitting the cable with their feet before the horrific accident on the Morbi bridge in Gujarat. pic.twitter.com/rK8Yh4FDNJ