Al menos 9 muertos por tornados en Estados Unidos

Al menos 9 personas han muerto por los fuertes tornados que han azotado en las últimas horas el medio oeste y sur de Estados Unidos, dejando a miles de personas sin electricidad y hasta provocando el colapso del tejado de un teatro donde unas 260 personas asistían a un concierto de heavy metal.

El número exacto de fallecidos se desconoce y podría aumentar en las próximas horas a medida que los servicios de emergencia de los estados más afectados (Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana y Tennessee) recorren las calles en busca de supervivientes y evalúan los daños.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, declaró el estado de emergencia el viernes después de que las autoridades informaran de la muerte de un vecino de North Little Rock y de otras cuatro personas en Wynne, en tornados separados.

Little Rock, la capital de Arkansas, es una de las ciudades más afectadas y, según el alcalde, Frank Scott Jr., al menos 30 personas han sido hospitalizadas y 2,000 viviendas han resultado dañadas.

También se ha declarado el estado de emergencia en Missouri, lo que significa que el estado está poniendo todos sus recursos disponibles al servicio de las labores de búsqueda.

En el norte de Illinois, los tornados dejaron una escena de 'caos absoluto', en palabras del jefe de policía de Belvidere, Shane Woody, según recoge el Chicago Tribune.

En concreto, los tornados hicieron que colapsara parcialmente el tejado de un teatro donde 260 personas estaban en ese momento asistiendo a un concierto de heavy metal, lo que ha dejado al menos un fallecido y 28 heridos, de los que cinco están en estado grave, según el departamento de bomberos de Belvidere.

🚨🚨🚨 LOCAL MEDIA in Arkansas is reporting 600+ casualties from this tornado.



The storm is moving east from Little Rock.



IF YOU’RE IN THE PATH, SEEK SHELTER NOW pic.twitter.com/gNKBUlASgw