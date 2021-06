Al menos 17 muertos en un incendio en una fábrica de químicos en la India

Cerca de 40 personas se encontraban dentro de la fábrica en el momento del accidente

Nueva Delhi.- Al menos 17 personas murieron este lunes en un incendio en una fábrica de productos químicos en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India, confirmaron fuentes oficiales.

El incendio se desató en horas de la tarde en el área de empaque de una fábrica, repleta de productos plásticos, lo que provocó enseguida grandes cantidades de humo que impidieron a los empleados salir a tiempo, dijo a Efe el oficial de bomberos Sujit Patil, encargado de las operaciones de rescate.

Cerca de 40 personas se encontraban dentro de la fábrica en el momento del accidente.

