Agosto cierra sin tormenta con nombre; no ocurre desde 1941

Foto: Especial

Por primera vez desde hace 25 años no ocurrían un Agosto sin una la presencia de una tormenta con nombre.

Por: Redacción INFO7

agosto, 31, 2022 20:08

El Atlantico no ha registrado la formación de una tormenta con nombre desde principios de julio, y si de no formarse una para el final de este miércoles, será el primer agosto desde hace 25 años en no contar con una tormenta "bautizada", según Phil Klotzbach, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

A pesar de que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y otros expertos pronostican una temporada con una mayor presencia de formaciones tropicales, estas han estado bastante ausentes.

"Desde 1950, dos agostos no han tenido formaciones de tormentas con nombre en el Atlántico: 1961 y 1997", tuiteó Phil Klotzbach, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado.

Cabe destacar que esto no se limita solo a agosto.

Pero la tendencia podría no continuar.

El Centro Nacional de Huracanes está vigilando tres zonas para un posible desarrollo tropical en los próximos cinco días.

El Centro Nacional de Huracanes vigila activamente tres zonas donde existe cierta probabilidad para la formación de ciclones tropicales en los próximos cinco días. Dos de ellas tienen una alta probabilidad de formarse, y una frente a la costa occidental de África tiene una probabilidad media.

Los modelos de previsión muestran un posible huracán dirigiéndose hacia Estados Unidos para el fin de semana festivo del Día del Trabajo. Pero los modelos muestran que la tormenta dará un giro de 180 grados y volverá a adentrarse en el Atlántico, posiblemente acercándose a las Bermudas.

Con información de elhorizonte.mx

