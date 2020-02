Acusan a mujer de encerrar a novio en maleta y dejarlo morir

EFE -

Una mujer que le dijo a la Policía que su novio había muerto accidentalmente, cuando estaba escondido en una maleta mientras jugaban en su casa del centro de Florida (Estados Unidos), fue detenida y acusada de asesinato en segundo grado por las evidencias halladas en los videos grabados con su teléfono celular.

En una de las grabaciones, según informaron el miércoles 26 de febrero de 2020 diversos medios, se escucha a Jorge Torres, de 42 años, que ruega a Sarah Boone, de la misma edad, y le pide que le ayude a salir de una maleta con la cremallera cerrada.

En el clip, la mujer le responde que va a pagar por "todo" lo que le ha hecho a ella.

El canal televisivo WSPN de Tampa (costa oeste de Florida) reportó la versión que Boone había dado a los agentes del alguacil del condado Orange, que llegaron a su casa en Winter Park, cerca de Orlando, tras responder a una llamada de emergencia.

La mujer habría asegurado que ambos tomaban unos tragos el pasado lunes 24 de febrero, cuando se les ocurrió que sería divertido jugar al escondite y que él se metiera en una maleta.

La explicación de Boone fue que, en algún momento, ella se quedó dormida y cuando despertó no encontró a su novio y lo llamó por teléfono pero él no respondió. La mujer aseguró que lo buscó y descubrió que estaba dentro de la maleta y no respiraba.

Los equipos de emergencia lo encontraron así y además notaron que Boone tenía un pequeño corte en el labio y algunos rasguños alrededor del ojo. Como parte de la investigación sobre la muerte de Torres, los agentes le pidieron el teléfono celular a Boone y ella consintió en dárselo. Allí encontraron dos videos.

En uno de ellos, Torres le dice a su novia desde dentro de la maleta que no puede respirar y la mujer le responde que eso es lo que le pasó a ella cuando él le apretó el cuello y que va a pagar "todo" lo que le ha hecho y el haberla "engañado".

Agentes de la Oficina del Alguacil de Orange, que detuvieron a Boone el martes 25 de febrero, dijeron que también se ve en los videos a Torres que golpea la maleta y ruega a su novia que le saque.