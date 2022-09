Abandonan a recién nacido debajo de vehículo y con una nota

Una joven madre le brindó las primeras atenciones cuando lo encontró en calles de Buenos Aires, Argentina

Por: Patricia Agüero

septiembre, 15, 2022 17:12

Un bebé de apenas 10 días de nacido fue abandonado a su suerte debajo de un vehículo y junto a él fue puesto una nota explicando los motivos.

El hallazgo ocurrió el sábado 10 de septiembre en la ciudad Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina.

Belén Gutiérrez, una joven madre, caminaba por el lugar cuando fue llamada por otra mujer quien le refirió que había un bebé llorando, pero tenía miedo de cargarlo.

El recién nacido fue abandonado en una bolsa de tela debajo de un carro y frente a una iglesia, cuando Belén cargó al bebé descubrió entre las pocas pertenencias que había una carta.

Esta decía: "Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas el venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor".

Al lugar arribaron elementos de la Policía quienes asistieron al bebé. Finalmente, el recién nacido fue trasladado a un hospital de la localidad para revisar su estado de salud. Los médicos determinaron que el menor no tenía dos días de nacido como indicaba la carta, sino aproximadamente 10 días y que incluso ya se le había caído su cordón umbilical.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS