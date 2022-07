Abandona a niño tras descubrir que no es su padre biológico

Un hombre abandonó a un niño de 5 años en la escuela tras realizarse una prueba de ADN y descubrir que no era su hijo

Por: Patricia Agüero

julio, 16, 2022 14:51

Un pequeño de 5 años no entiende porque su padre no pasó a recogerlo en la escuela como era costumbre, lo cierto es que este último decidió abandonarlo en el plantel después de enterarse que no es el padre biológico del niño.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando un hombre fue a dejar como de costumbre al niño Xiao Rui al preescolar, ubicado en la provincia de Guangxi, sur de China. Sin embargo, ya no regresó por él en la salida.

El maestro del menor se comunicó con el padre al ver que este no llegaba, pero recibió a cambio una insólita respuesta: no regresaría por Xiao porque no era el padre biológico.

El hombre agregó que fue gracias a una prueba de paternidad que descubrió que el menor no era su hijo y ahora era problema de la escuela.

El maestro identificado solo como Chen explicó que acudió al domicilio en donde vive el menor, pero no encontró al padre y de su madre tampoco se sabe su paradero.

Tras los hechos, el profesor reportó los hechos a la Policía quien se dio a la tarea de localizar al abuelo y a un tío de Xiao, pero ambos se negaron a recoger al niño.

Bajo la ley china el padre no ha cometido el delito de abandono porque el niño no es su hijo biológico. Sin embargo, si la madre biológica se niega a criarlo, estaría cometiendo un delito y podría ser encarcelada o detenida por hasta cinco años, dijo un abogado no identificado al medio Jiangxi Morning Daily .

