Difunden video de una foca jalando un bote con tres niños en parque de Bélgica

El video compartido por Aaron Copette se ha viralizado causando indignación entre los usuarios

| 14/08/2020 | ionicons-v5-c 16:40 | Patricia Hernández Agüero |

Bélgica.- Las imágenes de una foca jalando el bote en el que viajan tres niños están causando indignación entre las personas que consideran este acto como una crueldad animal.

Los hechos se registraron en una atracción acuática en el parque de animales Mont Mosan, Huy, en la provincia de Lieja en Bélgica.

El video grabado por unos de los asistentes muestra cuando una de las focas aparece con un anillo azul en su cuello con una cuerda unida al bote que sirve para jalar la pequeña embarcación por el agua, esto a cambio de recibir pescados como recompensa.

Aaron Copette compartió el video con la organización de derechos de los animales 'C'est assez' ('Ya es suficiente') en Facebook.

"Me parece horrible lo que todavía estamos haciendo con los animales en 2020. Todo para entretener a la gente y por dinero", expresó Copette.

A pesar de las pruebas con el video, la fundadora de 'C'est assez', Christine Grandjean dijo que no creen que los administradores del parque esten dañando a los animales.

'Tenemos entendido que las focas lo hacen voluntariamente, deslizándose por el lazo de cuerda y tirando del bote. Pero no lo harían si no fuera por el pescado que les dan como recompensa. Estos son animales que pertenecen a la naturaleza. No deben ser utilizados como entretenimiento por la gente ', detalló Grandjean.

El video original publicado desde el pasado 9 de agosto ha acumulado casi medio millón de visitas en Facebook y ha generado cientos de comentarios reprobando los hechos.