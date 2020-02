A sus 89 años, abuelo se gradúa de la universidad con honores

Por: Redacción Web

Un hombre de 89 años de edad saltó a la fama en Internet tras haberse hecho pública su emotiva historia, pues a pesar de su avanzada edad no se rindió y cumplió su sueño de completar sus estudios universitarios.

Siendo uno de los alumnos más destacados de su clase, el ilustre estudiante identificado como Alejo Hermógenes Ruiz Rubio se graduó de Ingeniero en Electrónica Industrial en el Instituto Superior Tecnológico Público César Tello, en Lima, Perú.

Tras haber comenzado sus estudios profesionales durante el año 2018, el octogenario se graduó junto con otros 98 estudiantes.

"No falté a ni una sola clase durante estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Mi familia ha estado ahí en todo momento", confesó ante los medios de comunicación.