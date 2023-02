¿A qué hora actuará Rihanna en el Super Bowl 2023?

La encargada del 'Halftime Show' del Super Bowl de este año será Rihanna, lo que marca el regreso de la cantante a los escenarios tras siete años de ausencia

Por: Carolina Maldonado

Febrero 12, 2023, 15:32

Rihanna está de vuelta, y es que el día de hoy la cantante de Barbados se presentará en el show del medio tTiempo del Super Bowl, y será uno de los espectáculos más grandes de su carrera.



Sin duda, regresará a lo grande, y es que su última producción discográfica fue 'Anti', en el 2016; posteriormente se enfocó en su faceta como empresaria, con su marca de maquillaje 'Fenty Beaty' y su línea de lencería para hombres y mujeres 'Savage x Fenty'.

¿A qué hora será su show?

En México, la hora aproximada es a las 6:45 pm, al acabar el primer tiempo, ya que el partido que se disputará entre Chiefs de Kansas City y Eagles de Philadelphia en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, comenzará a las 5:30 pm.

Su posible setlist

Aunque la cantante no ha confirmado la interpretación de alguna canción en particular para el show, los fanáticos se han dado a la tarea de recapitular los éxitos más sobresalientes de la cantante entre los que destacan los siguientes.

1. Pon de Replay

2. Umbrella

3. Don’t Stop The Music

4. Rude Boy

5. Disturbia

6. Only Girl (In the World)

7. Love The Way You Lie

8. We Found Love

9. Where Have You Been

10. Diamonds

11. Pour It Up

12. Work

13. Love On The Brain

14. Needed Me

15. Stay

¿Cuánto dudará el show?

En una entrevista concedida a los medios el jueves pasado, Rihanna adelantó que la duración de su espectáculo será alrededor de 13 minutos, tiempo en el que tendrá que hacer un recorrido musical por sus más grandes éxitos; y lo cual significó un desafío para ella, pues escoger el que será su repertorio no fue nada fácil.

A través de redes sociales, los fanáticos se han mostrado emocionados por el regreso de la cantante a un escenario, además de que pudiera existir la sorpresa del lanzamiento de nuevo material discográfico o incluso una gira mundial, según afirman diversas revistas estadounidenses.

ES HOY, ES HOY!!



Hoy vuelve Rihanna, jamás estuve tan feliz de ver un deporte como hoy 😪 pic.twitter.com/mubx5nNzfc — Reiner 🤖 (@Reinerlot) February 12, 2023

Porfa Diosito que Rihanna lance un álbum sorpresa después del Super Bowl. pic.twitter.com/IAQKt9hrWx — Es Jeremy bb (@jeremyjosephv) February 12, 2023





Incluso, los fanáticos se han tomado la libertad de bromear acerca de que artistas pudieran estar acompañando a 'Riri' en el escenario.

¿Y si Tom Holland aparece de sorpresa en el super bowl regalándonos este espectáculo en el medio tiempo? 👀#HalftimeShow #SuperBowl #Rihannapic.twitter.com/EB9RkuK3IY — Human nature (@lizapril) February 12, 2023

(Con información de elhorizonte.mx)