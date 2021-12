¡De película! Asteroide pasará cerca de la Tierra en enero

La NASA reveló que un asteroide "potencialmente peligroso" pasara en el primer mes del año 2022

Por: Patricia Hernández Agüero

diciembre, 31, 2021 10:34

Como si se tratara de una especie de predicción tras el estreno en Netflix de la película "No mires arriba", la NASA acaba de anunciar la presencia de un enorme asteroide que pasará muy cerca del planeta Tierra el próximo 18 de enero.

La película dirigida por Adam McKay es una sátira de un evento que podría suceder en la vida real, el impacto de un meteorito que destruirá la Tierra.

El asteroide identificado como 7482 (1994 PC1) tiene un diámetro de más de 1,000 kilómetros y pasará a una distancia de 1.2 millones de millas de la Tierra.

Aunque el Centro de estudios de objetos cercanos a la Tierra de la NASA calificó al cuerpo espacial como un "objeto potencialmente peligroso", este no representa una amenaza ya que estará cinco veces más lejos del planeta que la Luna.

Este asteroide tiene más del doble del tamaño del Empire State Building en Nueva York, sin embargo, queda fuera del alcance a simple vista y de la mayoría de los binoculares, pero si podría verse con un telescopio.

El asteroide 1994 PC1, que orbita el Sol cada 1.5 años, fue descubierto por primera vez en 1994 por el astrónomo RH McNaught utilizando el observatorio Siding en Australia. .

Será hasta el año 2105 que el asteroide 1994 PC 1 volverá a aproximarse a nuestro planeta Tierra.

COMO DE PELÍCULA

Es inevitable que tras la noticia de un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, recordemos la película de Netflix,"No mires arriba".

La historia trata de dos astrónomos que descubren que, en pocos meses, un meteorito destruirá el planeta Tierra. A partir de ese momento, intentan advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación.

La película escrita como sátira, crítica o burla hacia la sociedad sobre cómo reaccionarián si de pronto les dijeran en la televisión, redes sociales o radio que todos van a morir.

Pero, no te contamos más para no spoiler si aún no la has visto y mejor corre a verla para que respondas: ¿cómo reaccionarías?