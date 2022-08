¡A página completa! Denuncia a marido infiel en periódico

Una mujer 'pagó' un anuncio en el periódico de su localidad para que todo 'el pueblo' se enterara de la infidelidad de su esposo.

Por: Patricia Agüero

agosto, 15, 2022 12:26

Cuando una persona se siente herida puede ser capaz de muchas cosas e incluso de comprar una página completa en un periódico para denunciar la infidelidad de su pareja, tal fue el caso de Jenny, quien denunció a su esposo infiel.

Aunque se desconocen sus nombres completos, el anuncio en el periódico Mackay and Whitsunday Life ya se volvió viral ya que apareció a página completa en una ubicación Premium.

¿Justicia divina?

Cabe señalar que aunque Jenny asegura que pagó el mensaje con la tarjeta de crédito de Steve, los editores del medio explicaron que no podían aceptar la transacción bancaria sin el consentimiento del hombre por lo que decidieron publicar el aviso ¡GRATIS!

"No sabemos quién es Steve, pero aparentemente ha sido muy, muy malo", dijo uno de los editores de Mackay and Whitsunday Life a The Sun.

Alcance mundial

El anuncio en el periódico de Australia rápidamente se volvió viral en redes sociales y recibió miles de comentarios que condenaban el actuar de Steve. "Eso es llevar el dicho de ventilar tu ropa sucia en público al siguiente nivel", "Oh, Dios mío, Steve, ahora estás en problemas", "Ahora todas debemos de cuidarnos de Steve" y "Te cacharon Steve y ahora todo el mundo lo sabe", fueron algunos de los mensajes.

Hasta el momento, no se sabe cómo terminó la historia de Jenny con Steve ni el nombre de la tercera en discordia, pero se cree que no acabó de la mejor manera.

