Tendrá Samuel García mano dura contra empresas contaminantes

El gobernador Samuel García dará un mensaje en cumbre climática en Glasgow de cómo el estado quiere ser referente para resolver el problema de la contaminación

Por: Luis Padua

noviembre, 01, 2021 12:56

Al afirmar que las industrias tienen una gran deuda con la sociedad, el gobernador del estado, Samuel García, dijo que las "meterá en cintura" para reducir las emisiones contaminantes en Nuevo León.

Desde Glasgow, en entrevista exclusiva para INFO7, el mandatario resaltó que ya existen pláticas con algunas para que modifiquen sus procesos.

"He estado en pláticas con ellos y sé que ellos voluntariamente van a proponer otras formas de generar industria que no contaminen tanto, me refiero a buscar procesos verdes, buscar mitigación, reparación de la emisión de gasea al cielo, de la emisión de toxinas al suelo, subsuelo, al agua.

"El día en que Nuevo León todos los actores políticos, gobierno federal, estatal, municipal, industria, pedreras, sociedad civil, empresario, cuando todos nos demos cuenta que somos parte de un gran problema de contaminación, y que se requiere de todos como solución, yo no tengo duda que vamos a resolver el tema del aire", expuso García.

Agregó que en el caso de la refinería de Cadereyta se llegó a un acuerdo, y la planta de Pemex invertirá $82 millones de dólares en filtros y calderas para reducir las emisiones.

"Es muy importante meter en cintura a la industria a las pedreras y obviamente a muchos ciudadanos que no se han comprometido con la agenda verde", indicó el mandatario.

También dijo que como parte de la estrategia se va a cambiar el transporte público a una flota eléctrica, la cual aseguró, será la más grande del país.

García anticipó que será mañana en su participación en la Cumbre Climática que dará a conocer acciones contundentes para limpiar el aire en la entidad.