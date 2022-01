Samuel presume ahorro de 4,200 mdp en presupuesto 2022

El gobernador de Nuevo León anunció un plan de ahorro, donde habrá recortes en diversos rubros como comunicación, materiales, servicios generales, entre otros

Por: Redacción INFO7

enero, 12, 2022 18:38

Nuevo León.- A través de un video en redes sociales, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, comentó que el 2022 tendrá un plan de ahorro para Nuevo León.

"Este año es la primera vez que vamos a rebajar 4 mil 208 millones de pesos. Redujimos todos los 'copetes' y corrupción del 'Bronco', lo que se robaban en Agua y Drenaje, en Isssteleón, en Salud, en Educación, entre otros factores. Regulamos la gasolina, los lubricantes, los combustibles, servicios personales, choferes, guaruras, celulares y todas las 'sonseras' que se puedan imaginar", comentó el mandatario.

García Sepulveda añadió que se reducirá 40 por ciento el rubro de comunicación, 30 por ciento el de materiales y suministros, y 20 por ciento servicios generales. "Hay gran ahorro en este paquete", explicó.

Por otra parte, dijo que el Convenio Fiscal por fin favorece a Nuevo León, esto debido a que se tomó en cuenta la población real del estado. "Nos van a llegar más participaciones federales, estamos hablando de 7 mil 012 millones de pesos extra, que son aproximadamente un 20 por ciento adicional, que también es un 20 por ciento adicional a los municipios", explicó el gobernador.

El mandatario también explicó en el video la Reforma Fiscal inteligente. "Esta Reforma no afecta al ciudadano, no se va a tocar ni un solo peso del bolsillo ciudadano. Es una Reforma Fiscal verde que inclusive los industriales ya apoyaron y una Reforma Fiscal para los casinos porque es evidente que si había lana para dar moches, hay lana para aportar a la Tesorería del Estado. No más moches, pero si se les vamos aumentar su impuesto. Son alrededor de mil 400 millones de pesos adicionales".

Para finalizar el video, García Sepúlveda dijo que se ha logrado un acuerdo histórico con la Federación y que el año que entra llegarán 3 mil 511 millones de pesos en el Cupón Cero para inversión pública productiva, mil 050 millones de pesos para terminar la presa Libertad y 500 millones de pesos vía Infonavit para hacer los estudios del Tren Suburbano, entre otros "piquitos" como el Hospital de Juárez.

