Samuel García garantiza regreso a clases híbridas

Samuel García dijo que garantizará el regreso a clases una vez que tome posesión, pues para esa fecha el número de contagios va a descender

Nuevo León.- Al finalizar su reunión con empresarios en el Club Industrial, el Gobernador electo Samuel García, se reunió vía zoom con autoridades estatales para analizar el Programa 2021-2022 educativo.

En entrevista, García dijo que garantizará el regreso a clases una vez que tome posesión, pues para esa fecha el número de contagios va a descender.

"Aunque no he entrado en funciones, me quiero empapar del tema para poder el 4 de octubre tener listo de regreso a clases lo más prudente y progresivo pero también urgente que hoy tenemos".

"Todo indica que cuando que cuando un servidor entre en funciones el 4 de octubre, la tercer ola ya va a venir en bajada".

Con respecto a la petición que han hecho los colectivos de padres de familia y colegios, de que el regreso a clases presenciales sea a partir del 30 de agosto; Samuel García dijo entender la situación.

"Yo quiero que sea muy prudente, progresivo, híbrido, voluntario, presencial, digital: dependiendo de cada padre, de cada escuela y de cada contexto".

"Los entiendo perfectamente, entiendo la desesperación de los colectivos y los padres. Hoy sigo como gobernador electo y mi posición tendrá efectos hasta el 4 de octubre".