Samuel García garantiza abasto de agua para Nuevo León

En entrevista exclusiva con Lety Benavides, el mandatario realiza un balance de sus primeros tres meses de gestión y detalla acciones a realizar a corto plazo

Por: Lety Benavides

enero, 17, 2022 08:00

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó que ante la crisis de falta de agua que atraviesan las tres presas de la entidad se vayan a realizar cortes en el servicio y reveló que con el nuevo acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estarán obteniendo el vital líquido de alrededor de 50 pozos, 20 en el centro y 30 en el resto de la metrópoli.

Durante una entrevista exclusiva con la periodista Lety Benavides para el noticiero INFO7 de Azteca Noreste, el mandatario estatal aseguró lo anterior y respaldó el proyecto de Agua y Drenaje de explorar y explotar dichos pozos, algunos de ellos de empresas privadas para garantizar el abasto del líquido a la ciudad.

No ha llovido y este invierno parece que va a seguir igual sin lluvias importantes... ¿Va a haber recortes de agua ante la situación que guardan las presas y ante una desventaja que hemos tenido con la naturaleza? ¿Podríamos llegar a eso (cortes de agua) de nuevo?

No vamos a llegar (cortes de agua), pero eso no impide que como gobernador le pida a nuestra gente que cuide el agua. Somos la ciudad que más tira agua en promedio de todo México, porque somos una ciudad semidesértica, entonces se tira mucha agua durante el baño, lavando el carro, regando el jardín.

La Comisión Nacional del Agua viene a Nuevo León a refrendarnos el apoyo en recursos, cuencas y en pozos para que la ciudad de Monterrey no llegue a la crisis y al cierre.

Esta ciudad, geográficamente; tenemos una amenaza de exceso y defecto de agua, es decir; me llega un huracán y se hace una crisis completa que hemos perdido hasta vidas, pero también si no llegan o no llueve, empezamos con la sequía de las presas.

Pusimos al mejor que podíamos encontrar en Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán es el mejor perfil y está haciendo ya el estudio para no llegar a los cortes de agua. Ya encontró 20 pozos aquí en la Macroplaza y otros 30 en La Huasteca, Río Santa Catarina y Pesquería para surtir a Nuevo León de agua los siguientes años.

Si a eso le agregamos que en un año va a estar ya la presa Libertad, ya vamos a tener cuatro presas y no tres para surtir a la ciudad.

Lo más importante: logramos que se aplicara el convenio de la Presa del Cuchillo y por lo tanto no vamos a abrir la compuerta para Tamaulipas. No la vamos a abrir porque gracias a Dios Tamaulipas su presa Marte la tienen al 100 por ciento.

PONE LUPA A GASTO EN MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

¿Cuál es el proyecto para estos próximos seis meses con respecto a la rehabilitación de las escuelas públicas?

Cuando llegamos, ´El Bronco´ en dos años de Covid, no les había invertido ni un peso.

¿Qué hicieron con la lana?

Justo estamos con las auditorías, no solamente no le metieron lana; cortaron, mutuo propio, agua, luz y gas, entonces llegamos y realmente estaban en el desaire total.

Gracias a Dios le metimos mucho esfuerzo, invitamos a la IP, con Apadrina una Escuela, se apadrinaron cientos de escuelas, pero aparte el gobierno y el Icifed, que hace el mantenimiento y construye, hoy que es 13 de enero, ya están listos el 96% de los planteles.

De hecho están abiertos el 74% para los padres que sí decidieron mandar a sus hijos. Desgraciadamente lo que sale en los medios es el otro 4%: que si les faltó una puerta, una ventana, que tienen un tema estructural. Pero a esa gente les digo: ténganme paciencia, vamos entrando, estoy seguro que para este verano vamos a estar al 100% listas.

Vamos a ir por más aulas porque queremos más escuelas de tiempo completo y queremos implementar la educación dual en la educación media superior.

Estén tranquilos, estarán las escuelas listas, de hecho ya lo están ahorita y pasando el Covid, que los niños regresen a la escuela, tengan la total confianza que van a estar al 100.

¿Cuántas escuelas de tiempo completo quisieras tener al terminar tu administración?

El sueño que tenemos es que al menos la educación básica tenga un horario de 08:00 a 14:00 con dos alimentos: desayuno y comida porque desgraciadamente la alimentación de nuestros niños está cada vez más precaria.

Como estado yo quisiera asegurarme que en seis años toda la educación básica desayunen y coman, tengan las seis horas de clase y si el estado puede, aunque no me toca, útiles, mochila y uniforme. Tenemos que meterle todo a Educación porque es la principal tarea que tiene el gobierno.

¿Hay la posibilidad, no sé si lo hayan estudiado con el secretario del Medio Ambiente, de que vaya existir el Hoy No Circula?

No, sin medidas que ya otros estados implementaron y les fue fatal, yo creo que Nuevo León todavía tiene la capacidad de no llegar a esas medidas extremas.

Si Nuevo León le apuesta fuerte a la movilidad masiva, línea 4 y 5 del Metro, va haber mucha más gente usando el metro que el carro; segundo, si Nuevo León le apuesta al incentivo, en lugar del castigo, la gente va a estar contenta.

Yo prefiero decirle a la gente, verifiquense gratis y si pasan les doy un refrendo a decirle si no pasas te quito el carro.

Cómo gobierno, ¿porqué castigar a la gente que ya de por sí está ya muy amolada con el Covid?

Todo lo que el nuevo Nuevo León va a hacer es siempre pensando en la gente, cómo molestar o castigarla lo menos posible, por eso en esta reforma fiscal no se tocó al ciudadano, nos fuimos por 20 casinos y 18 pedreras y eso me va a dar lana para echar a andar la maquinaria.

¿Cuál es tu relación con el gobierno federal, con el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador?

La relación es muy buena, como siempre debió haber sido, desgraciadamente ´El Bronco´ y AMLO en la campaña se dieron con todo y se dejaron de hablar, yo no, creo que Nuevo León merece un presidente atento a Nuevo León, es el estado más importante del país, tiene que tener atención.

Dentro de los temas que hemos platicado, en el de la contaminación, él (Andrés Manuel López Obrador) nos ayudó mucho a que Pemex, el director Octavio Romero Oropeza mande una inversión de $82 millones de dólares, van a invertir alrededor de $1,500 millones de pesos, nada más en 2022, para poner filtros, catalizadores, y sistemas que van a reducir 94% las partículas que salen de la refinería.

AFIRMA CONCRETAR LIMPIA DE CORRUPCIÓN

Cien días ya de administración, ¿cómo te sientes?, ¿qué se ha hecho en estos 100 días y que puedas destacar en este momento para la comunidad?

Me siento muy contento, muy motivado, creo que en estos 100 días hemos logrado arrancar los proyectos que llevaban 30 o 40 años atrasados en Nuevo León, carreteras muy grandes que urgían, como la Interserrana y La Gloria-Colombia, las ingenierías de las líneas 4 y 5 del Metro, transmetros, la cobertura del cáncer universal en niños.

También al mismo tiempo ya hicimos toda una limpia de gente impresentable que nos dejó (Rodrigo) Medina y (Jaime Rodríguez Calderón) ´El Bronco´ y que estaban acostumbrados a la vieja política, de pide el 20%, un moche, las licitaciones amañadas para que gane el compadre, el amigo.

Hoy hicimos esa limpia, presentamos las denuncias penales contra ellos, ya los corrimos, y hoy está mucha gente participando en los proyectos de gobierno porque saben que no hay línea y no hay favoritos.

Por ejemplo en Isssteleón, que estaban ahí los sobrinos de Manuel González, que ya corrimos y traen querellas penales, en la licitación de 2022 participaron 78 empresas, es algo histórico y las 78 van a competir en precio, calidad, tiempo, etcétera. Viene un nuevo Nuevo León estoy seguro y junto con la gente lo vamos a lograr.

¿Qué es lo que quizás dices en estos 100 días no hice esto o aquello que me hubiera gustado hacer o qué está pendiente?

Llevó tres meses, me faltan 5.9 años, entonces tengo que administrar muy bien para que el nuevo Nuevo León se logre sin prisas, con pasos firmes.

Hay tareas, la gente debe saber, y no es por excusarme, siempre voy a ser el responsable, pero hay tareas que son compartidas y por más ánimo y ganas que yo les meta, requiero de la Federación o de los municipios, tengo que tener un liderazgo para juntarlos, coordinarlos y darle para delante.

¿Cuáles son estas? Pues los principales problemas de Nuevo León, ¿la seguridad?

En la seguridad intervienen los militares, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, todo eso es federal, yo tengo que apoyarme en ellos.

Además tengo a todos los secretarios de Seguridad Pública Municipales, tenemos todos que engranar muy bien nuestra inteligencia, nuestros policías y blindar a Nuevo León.

No es que sea un tema pendiente, es un tema muy complejo porque somos muchas autoridades.

Lo mismo pasa con la contaminación, la refinería es federal, hay industria federal, que yo ocupo que venga Semarnat, Profepa, Comisión Reguladora de Energía.

Son temas que vamos a arreglar, no dependen enteramente de mí pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo.